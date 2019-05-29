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Куда дальше двинется курс рубля 

Российская Газета + ещё 1 3 часа назад
Внешний фон для российской валюты остается нестабильным, что в ближайшее время может заметно повлиять на ее динамику. Так, развернуть рубль в ту или иную сторону могут новые события в торговой войне между США и Китаем.
Положительное влияние на российскую валюту оказывает снижение санкционной риторики, но одновременно с этим уменьшение аппетита к риску на финансовых рынках из-за продолжения торговых противоречий между США и Китаем может ослабить рубль, указывает руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию СМП-банка Владимир Помыткин. При этом условия могут поменяться после того, как станут известны результаты торговых переговоров США и Китая, добавляет он. Любое усиление торговых войн повысит волатильность российской валюты и будет оказывать давление на рубль, подчеркивает аналитик.
Риски, связанные с дальнейшей эскалацией торговых противоречий между США и Китаем, остаются повышенными, продолжают аналитики Нордеа-банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов. На горизонте июня стороны, вероятно, продолжат обмениваться взаимными угрозами, а в конце июня в рамках саммита Большой двадцатки могут быть получены сигналы о дальнейшем развитии событий. При столь нестабильном внешнем фоне баланс рисков для рубля смещается в сторону ослабления от текущих комфортных уровней, близких к наиболее крепким значениям с середины прошлого года, считают Евдокимова и Жирнов.
По прогнозу Помыткина, в ближайшей перспективе российская валюта будет стоить 64-66 рубля за доллар. Факторы поддержки рубля сокращаются — заканчивается налоговый период, а цена на нефть не демонстрирует активный рост, добавляет он.
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Рынки , Видео , Нордеа Банк
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