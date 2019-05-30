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Курс доллара: рублю предсказали летний откат 

Рамблер + ещё 4 2 минуты назад
Фото: РИА Новости
Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов представил «Российской газете» свой прогноз на валютный курс летом 2019 года. По его словам, валютная пара доллар/рубль откатится к максимальным мартовским значениям.
Галактионов уверяет, что большое влияние на развивающиеся рынки, в том числе и на российский, в настоящее время оказывают торговые войны между Китаем и США. Инвесторы предпочитают сегодня выбирать «более стабильные и безопасные истории». Вместе с тем специалист отмечает, что российский рубль в предложенных обстоятельствах показывает одну из лучших динамик: по большей части благодаря низкому уровню национального внешнего долга, профициту бюджета и высоким ценам на нефть.
Однако эксперт подчёркивает, что российская экономика в первую очередь остаётся зависимой от цен на энергоресурсы, поэтому курс валют на лето 2019 года будет ориентироваться на результаты встречи участников ОПЕК+, запланированной на конец июня.
«Если члены соглашения по итогам июньского заседания договорятся о повышении добычи, то нынешние цены за Brent в районе 70 долларов за баррель могут спуститься к более консервативным значениям», — отметил Галактионов.
По его словам, кроме сниженных цен на нефть, по рублю также могут ударить очередные санкции со стороны западных стран. В этом случае ослабление национальной валюты окажется неизбежным.
«Потенциал укрепления по большей части реализован, и умеренное ослабление рубля выглядит наиболее вероятным сценарием на горизонте ближайших месяцев», — подчеркнул эксперт.
По прогнозу Галактионова, наиболее вероятный курс валют на лето будет колебаться в районе 66,8-67 рублей за доллар и 73,5-74 рублей за евро.
Комментарии
Рынки , БКС Брокер , "Российская газета" , Евро , Доллар
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