​Фондовые торги в РФ стартовали снижением индексов

Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:02 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,2% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 604,69 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,25% — до отметки 1 268,01.

Весомых причин для сильной коррекции акций нет, считает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов . Он напоминает, что индекс Мосбиржи по итогам торгов вторника опустился почти на 0,9%, даже «прокалывал» отметку 2 600 пунктов. Причиной неожиданно негативной динамики стали развернувшиеся вниз американские фьючерсы и падающая фондовая Америка.

«Сегодня с утра американские фьючерсы в легком минусе, около 50 центов по сравнению со вчерашним закрытием глобальных рынков теряет нефть. Это говорит в пользу того, что и торги на отечественном рынке акций откроются в небольшом минусе. Возможно, что индекс Мосбиржи уйдет ниже отметки 2 600 пунктов», — комментирует эксперт.

Дальнейшие прогнозы, по его словам, делать невозможно.