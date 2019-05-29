Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.05
$
64.90
72.55
72.40
Прогноз
27.05 – 03.06
$
64.85
72.84
Индексы и котировки Brent
68.78
+0.10 Золото
1283.49
–0.02 РТС
1268.52
+0.28
Динамика валют
EUR / USD
29.05
1.1154
–0.0050
14.05
1.1204
26.05
15.05
03.05

​Фондовые торги в РФ стартовали снижением индексов 

Банки.ру 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:02 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,2% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 604,69 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,25% — до отметки 1 268,01.
Весомых причин для сильной коррекции акций нет, считает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. Он напоминает, что индекс Мосбиржи по итогам торгов вторника опустился почти на 0,9%, даже «прокалывал» отметку 2 600 пунктов. Причиной неожиданно негативной динамики стали развернувшиеся вниз американские фьючерсы и падающая фондовая Америка.
«Сегодня с утра американские фьючерсы в легком минусе, около 50 центов по сравнению со вчерашним закрытием глобальных рынков теряет нефть. Это говорит в пользу того, что и торги на отечественном рынке акций откроются в небольшом минусе. Возможно, что индекс Мосбиржи уйдет ниже отметки 2 600 пунктов», — комментирует эксперт.
Дальнейшие прогнозы, по его словам, делать невозможно.
«Непонятно как поведут себя американские фьючерсы, которые уже не первый раз показывают начало коррекции, но потом снова разворачиваются вверх. Остается открытым и такой вопрос: кто и почему в последние недели вел агрессивные покупки российских акций? Именно притоком свежей ликвидности на рынок был вызван сильный подъем Индекса Мосбиржи в последние пару недель. Соответственно, окончание этого притока может отправить российский рынок в коррекцию», — рассуждает аналитик.
Банки.ру: последние новости
Биржевой курс доллара превысил 65 рублей ​Мировые цены на нефть Brentне изменились по итогам торгов вторника, на WTI — повысились ​Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов понедельника
Комментарии
Рынки , Алексей Антонов , Московская биржа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Война с хамоном: кому запретят ввоз
Путин анонсировал новый порядок расчета пенсий4
В Сети узнали о масштабной афере с пенсиями россиян
ЦБ ответил на требование Сбербанка особых условий
В «Транснефти» ответили Силуанову на слова о «косяках»3
Видео
02:34
Россельхознадзор решил судьбу «подарков» из-за границы
Экономика
11:33
Авиакомпании сообщили о возможном срыве указа Путина
Компании
02:45
Удар под дых. США вводят новые правила для курсов валют
Рынки Экономика
02:45
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки
03:35
Пакистан отказался от российского газа
Экономика
00:35
Силуанов отказался платить за «косяки» «Транснефти»
Компании
01:00
В России стало некому работать
Экономика
01:50
Миллиардеры с пеленок: самые богатые наследники России
Компании Статьи
03:43
Биткоин обновил годовой рекорд
Рынки
03:13
Путин поддержал мегапроект на 200 миллиардов
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение