Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.90
$
65.08
72.30
72.48
Прогноз
03.06 – 10.06
$
65.00
71.83
Индексы и котировки Brent
68.94
–0.61 Золото
1276.60
+0.01 РТС
1284.46
–0.23
Динамика валют
EUR / USD
30.05
1.1139
–0.0063
15.05
1.1201
27.05
16.05
05.05

Лидерами цифровизации экономики оказались… секс-шопы 

BFM.RU + ещё 2 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Магазины для взрослых массово переходят в онлайн. Общий объем российского рынка интимных товаров превысил 50 млрд рублей
Магазины товаров для взрослых массово исчезают с улиц российских городов и переходят в онлайн. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследования и представителей индустрии.
По данным 2ГИС, за последние два года в российских городах-миллионниках закрылся каждый третий секс-шоп. Почти двукратное падение числа точек зафиксировано в Казани, единственный растущий рынок — Ростов-на-Дону.
При этом интернет-продажи сейчас на взлете: Ozon фиксирует более чем двукратный ежегодный рост, AliExpress — 50-процентный. О причинах подобной динамики рассуждает журналистка Татьяна Никонова:
«Почему покупают онлайн? Я думаю, потому, что люди, во-первых, очень привыкли покупать онлайн. Во-вторых, это быстрее, потому что все-таки времени у людей не очень много. В-третьих, это психологически более комфортно, потому что не придется обсуждать с консультантом свою сексуальную жизнь и свои предпочтения, а если и придется, то можно это сделать в чате с консультантом секс-шопа онлайн, когда он тебя не увидит и никогда не узнает, кто это. И разумеется, поскольку покупки из онлайн секс-шопов приходят в непрозрачных пакетах и часто курьеры даже не знают, что именно они везут, у людей возникает ощущение полной анонимности, и поэтому им это комфортно».
По данным «Infoline-Аналитики», общий объем российского рынка интимных товаров превысил 50 млрд рублей. Долю онлайн-продаж эксперты оценили в 35%.
О категориях покупателей, ставших факторами роста, рассказывает Виталий Трубавин, соучредитель одного из крупнейших производителей товаров для взрослых в России кубанской компании Lovetoy:
«У нас товар все же не совсем стопроцентно для утех. Он все-таки парамедицинский. Мы все-таки людям помогаем. У человека с некими отклонениями возникают в зависимости от возраста какие-то патологии, и он идет в интим-магазин, но есть стеснение, потому что там надо конкретно контактировать с продавцом. Здесь же он может спокойно выбрать товар и не показывать себя. Категория покупателей — львиная доля, конечно, молодые. Молодая часть населения, средний возраст. Ну и меньшая более пожилой возраст, и это не только одинокие люди. Все думают, знаете, их покупают только одинокие люди. Нет. Покупают семьи, нормальные семьи, которые просто хотят украсить, как-то там мысли, мечты воплотить в жизнь».
По прогнозам Statista, к 2020 году мировой рынок секс-игрушек достигнет объема в 30 млрд долларов. В западных странах использование товаров для взрослых почти полностью нормализовано в обществе. По некоторым опросам, более 65% американских женщин владеют хотя бы одной секс-игрушкой.
BFM.RU: последние новости
«Транснефть» планирует полностью очистить «Дружбу» от хлора за 6-8 месяцев Россия обязалась к 1 июля очистить все три нитки трубопровода «Дружба» Минсельхоз прогнозирует снижение экспорта продукции АПК в этом году на два миллиарда долларов
Комментарии1
Рынки , Статьи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле высказались о падении доходов россиян433
Назван реальный срок снижения ипотечных ставок3
Путин расширил полномочия Счетной палаты
Украина связала подорожание бензина с Россией
«Это будет катастрофа»: Украину готовят к дефолту4
Видео
02:34
Россельхознадзор решил судьбу «подарков» из-за границы
Экономика
01:01
В Кремле высказались о падении доходов россиян
Личный счет
00:58
Чайка разгромил авиацию
Компании Статьи
01:00
Россиян утопят в наличности
Экономика Статьи
00:42
Рублю предсказали летний откат
Рынки
00:34
Вскрылась грандиозная афера с накоплениями россиян
Личный счет
02:02
Экономический мегапроект России обернулся провалом
Экономика
11:33
Авиакомпании сообщили о возможном срыве указа Путина
Компании
00:39
Цены на нефть рухнули
Рынки
02:45
Удар под дых. США вводят новые правила для курсов валют
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение