Лидерами цифровизации экономики оказались… секс-шопы

Магазины для взрослых массово переходят в онлайн. Общий объем российского рынка интимных товаров превысил 50 млрд рублей

Магазины товаров для взрослых массово исчезают с улиц российских городов и переходят в онлайн. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследования и представителей индустрии.

По данным 2ГИС, за последние два года в российских городах-миллионниках закрылся каждый третий секс-шоп. Почти двукратное падение числа точек зафиксировано в Казани, единственный растущий рынок — Ростов-на-Дону.

При этом интернет-продажи сейчас на взлете: Ozon фиксирует более чем двукратный ежегодный рост, AliExpress — 50-процентный. О причинах подобной динамики рассуждает журналистка Татьяна Никонова:

«Почему покупают онлайн? Я думаю, потому, что люди, во-первых, очень привыкли покупать онлайн. Во-вторых, это быстрее, потому что все-таки времени у людей не очень много. В-третьих, это психологически более комфортно, потому что не придется обсуждать с консультантом свою сексуальную жизнь и свои предпочтения, а если и придется, то можно это сделать в чате с консультантом секс-шопа онлайн, когда он тебя не увидит и никогда не узнает, кто это. И разумеется, поскольку покупки из онлайн секс-шопов приходят в непрозрачных пакетах и часто курьеры даже не знают, что именно они везут, у людей возникает ощущение полной анонимности, и поэтому им это комфортно».

По данным «Infoline-Аналитики», общий объем российского рынка интимных товаров превысил 50 млрд рублей. Долю онлайн-продаж эксперты оценили в 35%.

О категориях покупателей, ставших факторами роста, рассказывает Виталий Трубавин, соучредитель одного из крупнейших производителей товаров для взрослых в России кубанской компании Lovetoy:

«У нас товар все же не совсем стопроцентно для утех. Он все-таки парамедицинский. Мы все-таки людям помогаем. У человека с некими отклонениями возникают в зависимости от возраста какие-то патологии, и он идет в интим-магазин, но есть стеснение, потому что там надо конкретно контактировать с продавцом. Здесь же он может спокойно выбрать товар и не показывать себя. Категория покупателей — львиная доля, конечно, молодые. Молодая часть населения, средний возраст. Ну и меньшая более пожилой возраст, и это не только одинокие люди. Все думают, знаете, их покупают только одинокие люди. Нет. Покупают семьи, нормальные семьи, которые просто хотят украсить, как-то там мысли, мечты воплотить в жизнь».

По прогнозам Statista, к 2020 году мировой рынок секс-игрушек достигнет объема в 30 млрд долларов. В западных странах использование товаров для взрослых почти полностью нормализовано в обществе. По некоторым опросам, более 65% американских женщин владеют хотя бы одной секс-игрушкой.