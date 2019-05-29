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Грузинский лари бьет исторические антирекорды 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Reuters
Грузинский лари, введенный в 1995 году, скатился к самым низким показателям в своей истории, побив минимум: 1 доллар стоит 2 лари 82 тетри, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
«В обменных пунктах и в коммерческих банках — паника», — сообщает телекомпания «Рустави-2».
Эксперты прогнозируют продолжение падения лари как минимум до 2,85 по отношению к доллару.
Причину они видят в падении курса лиры — соседняя Турция является главным экономическим партнером Грузии.
Оппозиция говорит о том, что в падении лари виноваты правительство и национальный банк, которые не могут принять синхронизированные меры в помощь национальной валюте.
Бывший президент нацбанка, депутат от оппозиционного «Единого национального движения» Роман Гоциридзе заявил, что «абсолютно неверно ссылаться на внешние факторы, проблема внутри страны».
Ранее самые серьезные проблемы с национальной валютой отмечались в 2016 году, когда за один доллар давали 2,7 лари. Тогда власти объясняли это влиянием обрушившегося азербайджанского маната.
В прошлом году правительство Грузии предпринимало усилия по дедолларизации экономики, однако грузинский обыватель все равно больше доверяет американским деньгам. В Тбилиси и регионах уже растут цены на продукты и предметы первой необходимости.
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе 23 мая предположил, что обесценивание лари «краткосрочно», однако оно продолжается.
Он также считал, что причина падения лари состоит в проблемах экономики Турции. «В Грузии показатели экспорта на историческом максимуме, очень хорошие цифры от туризма, сокращается торговый дефицит. Все фундаментальные факторы устойчивы и имеют позитивные тенденции. Но, конечно, события в экономике Турции оказывают воздействие», — говорил глава правительства Грузии.
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