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ФАС зафиксировала рост цен на авиатопливо 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зафиксировала рост стоимости авиатоплива, сообщил замглавы ведомства Сергей Пузыревский.
Мониторинг цен на авиатопливо ведётся постоянно, есть определённая динамика роста, — передаёт его слова ТАСС.
В 2018 году авиакомпании заявили о росте цен на авиакеросин. В связи с этим Минтранс предложил компенсировать им часть убытка.
Как ранее писал News.ru, дочерняя компания «Роснефти» «РН-Аэро» стала обладателем тендера на заправку самолётов «Аэрофлота» в аэропорту Шереметьево в течение 2019 года.
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Рынки , Экономика , Сергей Пузыревский , Аэрофлот , Минтранс РФ , Аэропорт Шереметьево , ФАС , Роснефть , ИТАР-ТАСС
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