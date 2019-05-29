ФАС зафиксировала рост цен на авиатопливо 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зафиксировала рост стоимости авиатоплива, сообщил замглавы ведомства Сергей Пузыревский.
Мониторинг цен на авиатопливо ведётся постоянно, есть определённая динамика роста, — передаёт его слова ТАСС.
В 2018 году авиакомпании заявили о росте цен на авиакеросин. В связи с этим Минтранс предложил компенсировать им часть убытка.
Как ранее писал News.ru, дочерняя компания «Роснефти» «РН-Аэро» стала обладателем тендера на заправку самолётов «Аэрофлота» в аэропорту Шереметьево в течение 2019 года.