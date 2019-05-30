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Курс доллара: официальный курс доллара превысил 65 рублей 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный курс доллара на 31 мая, согласно данным Банка России, увеличился на 14,99 копейки, составив 65,0583 рубля (64,9084 рубля на 30 мая). Курс евро прибавил 1,11 копейки, увеличившись до 72,4229 рубля (72,4118 рубля на 30 мая).
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 8,75 копейки и равняется 68,3724 рубля.
Чистый спрос населения РФ на наличную иностранную валюту вырос в марте на 44% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные следуют из опубликованных материалов Банка России, писал News.ru.
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Рынки , Центральный банк России , Евро , Доллар
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