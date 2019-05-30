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Цены на нефть растут 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ТАСС
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Июльские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,70%, составив $59,22 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле выросли на 0,37% — до $69,71 за баррель.
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