Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Июльские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,70%, составив $59,22 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле выросли на 0,37% — до $69,71 за баррель.