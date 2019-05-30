Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.90
$
65.08
72.30
72.48
Прогноз
03.06 – 10.06
$
65.00
71.83
Индексы и котировки Brent
68.94
–0.61 Золото
1276.60
+0.01 РТС
1284.46
–0.23
Динамика валют
EUR / USD
30.05
1.1139
–0.0063
15.05
1.1201
27.05
16.05
05.05

Биржи Европы растут вслед за удорожанием акций нефтегазового сектора 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Фондовые индексы Европы в четверг торгуются в плюсе вслед за удорожанием акций крупных нефтегазовых компаний региона, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.56 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,31%, до 7207,49 пункта, французский CAC 40 — на 0,47%, до 5246,74 пункта, немецкий DAX — на 0,5%, до 11897,2 пункта.
Вслед за удорожанием нефти акции таких тяжеловесов, как Shell и BP, растут на 0,7% и на 0,5% соответственно, бумаги Total — почти на 1%.
API в ночь на четверг сообщил, что, согласно его оценкам, коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 24 мая, снизились на 5,265 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали сокращения запасов лишь на 857 тысяч баррелей. Данные о снижении запасов способствуют росту нефтяных цен.
При этом рынки готовятся к тому, что заключение торговой сделки между США и Китаем, вероятно, не состоится в ближайшее время. Агентство Блумберг в четверг сообщило, что Китай приостановил закупки американской сои на фоне эскалации торгового конфликта между странами.
"На рынке сохраняется много нервозности, и факторы на понижение довольно мощные, им сложно противостоять. Любой выигрыш на торгах сейчас добывается ценой больших усилий, и может быть легко потерян", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика markets.com Нила Уилсона (Neil Wilson).
Прайм: последние новости
Доллар продолжает дорожать на фоне торгового конфликта США и КНР Официальный курс доллара на пятницу вырос до 65,06 рубля Рубль в начале торгов среды теряет позиции к доллару и евро
Комментарии
Рынки , Shell , Total , Bloomberg , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле высказались о падении доходов россиян433
Назван реальный срок снижения ипотечных ставок3
Путин расширил полномочия Счетной палаты
Украина связала подорожание бензина с Россией
«Это будет катастрофа»: Украину готовят к дефолту4
Видео
02:34
Россельхознадзор решил судьбу «подарков» из-за границы
Экономика
01:01
В Кремле высказались о падении доходов россиян
Личный счет
00:58
Чайка разгромил авиацию
Компании Статьи
01:00
Россиян утопят в наличности
Экономика Статьи
00:42
Рублю предсказали летний откат
Рынки
00:34
Вскрылась грандиозная афера с накоплениями россиян
Личный счет
02:02
Экономический мегапроект России обернулся провалом
Экономика
11:33
Авиакомпании сообщили о возможном срыве указа Путина
Компании
00:39
Цены на нефть рухнули
Рынки
02:45
Удар под дых. США вводят новые правила для курсов валют
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение