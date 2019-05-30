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ЦБ увидел риски ужесточения санкций против России 

Газета.Ru + ещё 7 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Банк России видит риски ужесточения санкций, говорится в «Обзоре финансовой стабильности». Об этом сообщает РИА «Новости»
Там также отмечается, что риски для финансовой системы могут нести внутренние проблемы экономики.
По данным ЦБ, устойчивость экономики России к внешним вызовам в последние годы повысилась, однако стагнация доходов россиян может негативно сказаться на качестве потребкредитов.
Долговая нагрузка населения быстро растет и продолжается сокращение реальных доходов россиян, предупредили в ЦБ.
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Рынки , Компании , Личный счет , Экономика , Центральный банк России , РИА Новости
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