Индексы РФ завершили торги в плюсе

Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи поднялся на 0,7% и составил 2 659,52 пункта. Индекс РТС подрос на 0,83% до отметки 1 286,52.