Индексы РФ завершили торги в плюсе 

Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи поднялся на 0,7% и составил 2 659,52 пункта. Индекс РТС подрос на 0,83% до отметки 1 286,52.
«Отечественные биржи в среду вернулись к росту. Индекс Мосбиржи снова в плюсе и восстанавливается к 2 633 пунктам, индекс РТС повышается очень умеренно и балансирует около 1 272 пунктов. Все это происходит на фоне теста нефтью Brent локальных минимумов около 66,67 доллара — так дешево нефть не стоила с 28 марта текущего года», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.