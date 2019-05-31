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Биржи Европы снижаются из-за торговой напряженности 

Прайм + ещё 1 33 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Фондовые индексы Европы в пятницу торгуются в минусе после заявлений президента США Дональда Трампа о введении высоких пошлин на импорт товаров из Мексики, акции автопроизводителей также снижаются в стоимости, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.56 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 1%, до 7146,19 пункта, французский CAC 40 — на 1,5%, до 5170,39 пункта, немецкий DAX — на 1,9%, до 11675,69 пункта.
"Будет ли Европа крепко спать, зная, что США способны обострить напряженность с таким близким союзником и торговым партнером, как этот (Мексика — ред.)?", — приводит мнение старшего стратега Rabobank Майкла Эвера (Michael Every) агентство Рейтер.
В пятницу все европейские индексы оказались в "красной" зоне, так как инвесторы уходят от рисков, продавая акции в пользу государственных облигаций. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась до рекордного уровня в минус 0,207%.
Использование пошлин для влияния на миграционную политику показывает, что Белый дом готов использовать торговлю для получения рычагов влияния за пределами экономической сферы, сказал аналитик Union Bancaire Privеe Мартин Мёллер (Martin Moeller).
Европейский автомобильный индекс упал на 2,7%, достигнув пятимесячного минимума, что обусловлено снижением акций компаний Volkswagen и Fiat Chrysler на 3% и на 4% соответственно, которые в значительной степени подвержены влиянию Мексики.
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Комментарии
Рынки , Мартин Меллер , Дональд Трамп , Reuters
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