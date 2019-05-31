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Курс доллара: названы основные уязвимости рубля 

Российская Газета 59 минут назад
Фото: ТАСС
Одним из самых важных аспектов для самочувствия российского рынка в ближайший месяц, вероятно, будет продление санкционной паузы в отношении России. Рубль может и подешеветь, но, скорее всего, обойдется без драматических падений.
Главной угрозой для рубля в июне, как и для большинства валют развивающихся рынков, будут риски для роста мировой экономики, генерируемые продолжающимся торговым конфликтом США и Китая, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.
Если масштаб выхода инвесторов из рисковых активов приведет рынки к панике, то рубль может столкнуться с существенным давлением, вызванным возобновлением бегства капиталов в защитные активы, допускает эксперт.
При этом Покатович подчеркивает, что не рассматривает такой сценарий развития событий как базовый. По его мнению, в июне рублю удастся сохранять устойчивость к рыночной тревожности в ожидании возвращения США и Китая на путь переговоров в торговой войне.
Потенциал ослабления рубля в ближайший месяц аналитик видит ограниченным уровнем 66,5-67,5 рубля за доллар. Наиболее важным аспектом устойчивости российского рынка, по его словам, остается продолжение санкционной паузы в отношении РФ.
По мнению портфельного управляющего "Сбербанк управление активами" Дмитрия Постоленко, к небольшому ослаблению рубля может также привести снижение спроса на российский рублевый долг из-за опасений инвесторов о замедлении мировой экономики.
Из-за этого в ближайшей перспективе может повыситься и чувствительность российской валюты к колебаниям нефтяных котировок, допускает он. Так, на следующей неделе рубль будет находиться в диапазоне 64,5-65,5 рубля за доллар, прогнозирует Постоленко.
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Комментарии
Рынки , Дмитрий Постоленко , Сбербанк России , Евро , Доллар
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