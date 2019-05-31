Цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,11%, составив $55,96 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 1,36% — до $65,96 за баррель.