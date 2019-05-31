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Цены на нефть снижаются 

RT на русском 56 минут назад
Фото: Reuters
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,11%, составив $55,96 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 1,36% — до $65,96 за баррель.
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