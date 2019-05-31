Японские биржи падают на новой волне американских пошлин

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются в плюсе, корректируясь после заметного снижения накануне, однако акции японских компания ушли в минус после заявлений президента США Дональда Трампа о новых импортных пошлинах, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.08 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,01% — до 2906,01 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — рос на 0,32%, до 1536,93 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index терял 0,18%, опускаясь до 27066,11 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,21%, до 2043,17 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 прибавлял 0,04%, поднимаясь до 6394,6 пункта, японский Nikkei 225 — падал на 0,92%, до 20748,96 пункта.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики, которые будут увеличиваться, если проблема нелегальных мигрантов сохранится. При этом президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор уже сообщил, что в пятницу в США вылетает делегация во главе с министром иностранных дел Марсело Эбрардом для решения этой ситуации. Заместитель министра иностранных дел Мексики Хесус Сид пообещал "энергичный" ответ на новые пошлины.

На этом фоне беспокойство на рынках, связанное с замедлением глобального экономического роста из-за многочисленных торговых ограничений, только усилилось. Ранее трейдеры были особенно обеспокоены торговым конфликтом между США и Китаем, который начался в 2018 году.

"Рынки начинают нервничать из-за того, что мы не увидим ничего конструктивного на торговом фронте (по ситуации США— Китай — ред.) до саммита G20 28–29 июня, когда президент Трамп и его китайский коллега встретятся в кулуарах", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика Oanda Эдварда Мойи (Edward Moya).

"Чем дольше длится торговая война, тем сильнее это влияет на замедление глобального роста", — добавил аналитик.

При этом сильнее всего заявления Трампа сказались на стоимости акций японский автопроизводителей, которые обладают заводами в Штатах. Акции Honda упали на 3,49%, Mazda — на 6,12%, Nissan — на 4,83%, Toyota — дешевели на 2,39%.