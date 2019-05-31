Курс евро: курс евро взлетел

В ходе торгов на Московской бирже курс евро к рублю растет.

Евро на вырос на 56 коп., превысив отметку в 73,01 руб.

В последний раз курс евро находился выше 73 руб. 14 мая текущего года.