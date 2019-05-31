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Курс евро: курс евро взлетел
Газета.Ru
+
ещё 5
1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
В ходе торгов на
Московской бирже
курс евро к рублю растет.
Евро на вырос на 56 коп., превысив отметку в 73,01 руб.
В последний раз курс евро находился выше 73 руб. 14 мая текущего года.
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Газета.Ru: последние новости
Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель
Цена нефти Brent рухнула ниже $67
"Роснефть" расширила географию продажи "Евро-6" в центральном регионе
Рынки
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Московская биржа
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