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Курс евро: курс евро взлетел 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
В ходе торгов на Московской бирже курс евро к рублю растет.
Евро на вырос на 56 коп., превысив отметку в 73,01 руб.
В последний раз курс евро находился выше 73 руб. 14 мая текущего года.
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Рынки , Московская биржа , Евро
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