Бумаги En+ упали на Мосбирже более чем на 3% на данных по МСФО за I квартал

Депозитарные расписки энергометаллургической En+ упали более чем на 3% после публикации данных по МСФО за первый квартал, следует из динамики торгов на Московской бирже

К 10.22 мск депозитарные расписки En+ снижались на 2,29% (уже падали на 3,1% — до 465 рублей), при этом индекс Мосбиржи снижался на 0,48%.

Как ранее в пятницу сообщила компания, чистая прибыль En+ Group по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 38,7% — до 409 миллионов долларов. Выручка за отчетный период уменьшилась на 19,1% — до 2,781 миллиарда долларов. Скорректированная EBITDA составила 579 миллионов долларов, снизившись на 37,7% в годовом выражении.