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Курс доллара: официальный курс доллара повысился на 33 копейки, евро — на 42 

Банки.ру + ещё 1 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Банк России установил официальные курсы валют с 1 июня.
Курс доллара вырос на 32,51 копейки до 65,3834 рубля (с 65,0583 рубля на 31 мая). Курс евро повышен на 42,07 копейки и составит 72,8436 рубля (72,4229 на 31 мая).
На валютных торгах Московской биржи доллар и евро прибавляют по состоянию на 12:55 мск 41 и 55 копеек соответственно к уровню закрытия предыдущих торгов. Курсы на указанный момент времени равны 65,58 рубля за доллар и 73,1 рубля за евро.
Курсовые диапазоны с начала дня составляют 65,28—65,59 рубля за доллар и 72,62—73,13 рубля за евро.
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Рынки , Московская биржа , Центральный банк России , Евро , Доллар
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