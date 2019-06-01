Трамп уронил нефть: к чему готовиться рублю

Нефть марки Brent упала ниже $65 за баррель, потеряв менее чем за сутки 4%. Техасская WTI за неделю ушла вниз на 5,9%. Эксперты связывают тенденцию с политикой Дональда Трампа по вводу дополнительных пошлин на товары из Китая и Мексики, которому «подыгрывают» спекулянты на рынке. Такими темпами в ближайшие недели нефть может уйти ниже $60 за баррель. Рубль вслед за нефтяными фьючерсами может уйти до 67-70 за доллар.

Нефть опять ставит рекорды. На этот раз по уровню падения. В последний день весны Brent упала на 4%.

Июльские фьючерсы на нефть североморской марки на лондонской ICE Futures к 21:00 мск подешевели на 4,25% — до $64,68 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени упали на 2,21% — до $55,34 за баррель.

WTI вообще поставила антирекорд, потеряв за неделю 5,9%.

«В последнюю неделю рыночная тревожность за мировую экономику продолжила подступать к уровням паники, заставляя участников рынков уходить в защитные активы», — отмечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Май стал по-настоящему черный месяцем для нефти: котировки Brent c 30 апреля потеряли 11%, WTI «просела» на 14%.

«Основные причины кроются в усилении противостояния в «торговых войнах» США против Китая, а также Мексики, Евросоюза , которое создает крайнее напряжение на рынках, препятствует росту экономики не только данных стран, но и всего мира, что уменьшает потребность в сырье и давит на цены», — отмечает руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман.

Новый всплеск противостояния США со всеми произошёл на этой неделе. В ответ на рост ввозных пошлин из Китая в США и отказ от поставок американского ПО для Huawei Пекин объявил о намерении сократить экспорт редкоземельных элементов в США, которые важны для Соединенных Штатов, так как используются в производстве высокотехнологичной продукции — электроники, электромобилей, высокоточного оружия и другой продукции.

«Демарш Китая означает, что и он перешел в наступление, то есть торговая война резко расширяет масштабы», — констатирует Гойхман.

«Мировой спрос на сырье находится на достаточно высоком уровне — 100 млн баррелей в сутки (б/с), однако торговая война между США и КНР вполне может привести к рецессии и негативно сказаться на закупках нефти», — соглашается эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев

Дополнительным негативом служит также обещание Дональда Трампа обложить пошлинами товары из Мексики, что еще сильнее обеспокоило инвесторов. Напомним, что 30 мая американский президент заявил: «10 июня Соединенные Штаты введут пятипроцентные пошлины на все товары, поступающие в нашу страну из Мексики, до тех пор, пока поток незаконных мигрантов, прибывающих через Мексику в нашу страну, не остановится».

Подлил масла в огонь и отчет Управления энергетической безопасности США. Запасы сырой нефти в Соединенных Штатах за неделю снизились всего на 280 тысяч баррелей, тогда как участники рынка ожидали гораздо более оптимистичных цифр. Тем более после резкого роста на прошлой неделе. При этом запасы бензина в США возросли на 2,2 млн баррелей. Одновременно очередной рекорд побил уровень добычи нефти в Штатах, достигнувший отметки в 12,3 млн б/с.

Таким образом, наряду с опасениями уменьшения спроса проявляются признаки роста предложения нефти. «Это и составляет взрывоопасную „гремучую смесь“, подорвавшую котировки», — отмечает Гойхман.

Эксперты сходятся на том, что нисходящий тренд на нефтяном рынке будет сохраняться как минимум до венской встречи министров стран ОПЕК+, намеченной на 26 июня. Хотя не факт, что и действия нефтедобытчиков исправят ситуацию коренным образом.

«Ожидать какого-то существенного взлета цен на нефть в случае положительного итога переговоров в Вене не стоит — текущие отметки выглядят вполне обоснованными: весь позитив уже включен в котировки, а вот возможный негатив в лице неопределенности на глобальных рынках только набирает обороты. Стоимость нефти вполне может опустится до $60 за баррель еще до встречи ОПЕК+», — полагает Геннадий Николаев.

При этом шансы на продление сделки ОПЕК+ по сокращению добычи достаточно высоки: США выходят на уровень суточной добычи 12,2 млн б/с, Россия — 10, 5 млн б/с, Саудовская Аравия — 9,8 млн б/с.

«Если страны ОПЕК и Россия начнут активную добычу, то цены на нефть могут опуститься и до $40 за баррель, но такой сценарий никому не нужен, даже США. Выход остается один: продолжить сокращение добычи до конца текущего года», — уверен эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Пока же цены на нефть будут стремиться в район $64 за баррель, поскольку снижение спроса на фьючерсные контракты со стороны крупных инвесторов будет сохраняться, добавил он.

Антон Покатович оценивает «спекулятивный потенциал снижения нефтяных котировок в перспективе ближайших двух недель в 59-62$», однако не исключает, что заседание ОПЕК+ в конце июня сможет определить вектор для дальнейшего движения цен на второе полугодие этого года и возвращение нефтяных котировок к уровням 70$ и выше в летней перспективе.

Тем временем спад цен на черное золото пока слабо сказывается на рубле. Доллар прибавил 0,1% и достиг уровня 65,2 руб, евро — вырос на 0,24% до 72,2 руб.