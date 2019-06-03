Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.25
$
65.54
73.00
73.25
Прогноз
10.06 – 17.06
$
65.70
73.30
Индексы и котировки Brent
62.28
+0.19 Золото
1314.58
+0.01 РТС
1308.07
–0.49
Динамика валют
EUR / USD
03.06
1.1175
+0.0009
20.05
1.1166
30.05
20.05
08.05

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в мае снизился до 49,8 пункта 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в мае 2019 года снизился до отметки 49,8 пункта против 51,8 пункта в предыдущем месяце. Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.
"Российские обрабатывающие отрасли указали на признаки замедления в мае, поскольку индекс PMI опустился ниже критической отметки 50 баллов впервые с августа прошлого года. Сокращение было лишь частичным на фоне снижения роста объемов производства и новых заказов, а также ускорения сокращения занятости. IHS Markit в настоящее время прогнозирует более медленное расширение промышленного производства во втором квартале 2019 года, с замедлением годового роста до 1.5%", — сообщило агентство со ссылкой на экономиста IHS Markit Шиана Джонса.
Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня — на ее замедление.
ТАСС: последние новости
ЦБ повысил на 4 июня курс доллара до 65,55 рубля Цена нефти Brent упала ниже $61 Курс евро достиг 73 рублей
Рынки , IHS
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ не справилась с задачей экспорта нефти
Отмаялись: как будем отдыхать в июне
ЦБ установил официальные курсы валют
Акции «Газпрома» обновили максимум с 2008 года
В Грузии похвастались выгодой от российского угля6
Видео
04:30
Месть за Huawei: Китай наносит США ответный удар
Компании
02:34
Россельхознадзор решил судьбу «подарков» из-за границы
Экономика
01:01
В Кремле высказались о падении доходов россиян
Личный счет
00:58
Чайка разгромил авиацию
Компании Статьи
01:00
Россиян утопят в наличности
Экономика Статьи
01:15
Все будет только хуже: Россия вползает в рецессию
Экономика Статьи
00:34
Китай отомстил США за Huawei
Компании
00:42
Рублю предсказали летний откат
Рынки
00:34
Вскрылась грандиозная афера с накоплениями россиян
Личный счет
02:02
Экономический мегапроект России обернулся провалом
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение