Курс доллара: В июне рубль поборется за устойчивость

Российский рубль вошел в лето на волне умеренного ослабления к доллару США и евро до уровней середины мая. К этому привели исход из рисковых активов и снижение нефтяных цен на фоне эскалации торгового конфликта США и Китая, а также возросших рисков распространения торгового давления Вашингтона на другие страны. Тем не менее, для российской валюты остаются важные точки опоры, считает Сергей Дейнека, финансовый аналитик «БКС Премьер».

Наиболее существенные угрозы для рубля в июне, как и для большинства валют развивающихся стран, формируются в плоскости возможного продолжения глобального ухода в защитные активы (risk off) и усиления спекулятивного давления на котировки нефти. При этом высокие реальные процентные ставки, спрос на ОФЗ и положительное сальдо текущего счета — факторы, сокращающие влияние общерыночного негатива и позволяющие выглядеть рублю лучше аналогов emerging markets.

Высокий спрос на рублевый долг со стороны нерезидентов, который наблюдается на фоне как высокого интереса к carry trade, так и общего смягчения геополитического давления на РФ, позволяет демпфировать негативный эффект от резкого падения стоимости нефти.

Вести-экономика

По нашим оценкам, в ожидании встречи глав РФ и США на G20 в конце июня активизация санкционных рисков маловероятна. При этом текущую ценовую просадку в нефти мы считаем чрезмерной, если брать в расчет геополитические факторы (Иран, Венесуэла, Ливия), высокий сезонный спрос и возможность продления сделки ОПЕК+ по сокращению добычи.

Помочь Brent вернуться к $70 в июне может также общерыночный риск-аппетит. Мы по-прежнему полагаем, что за текущими жесткими заявлениями США и КНР кроются решающие попытки сторон добиться наиболее выгодных условий. На наш взгляд, Вашингтон выбирает удачный момент для соглашения с Пекином в том числе с учетом внутриполитической повестки в Штатах. А она не предполагает откладывания торгового мира с КНР в долгий ящик.

Деструктивный характер торговой войны, которая в случае реализации пессимистичного сценария будет сопровождаться и валютным противостоянием, по нашим оценкам, понятен как США, так и Поднебесной. В результате у инвесторов сохраняются надежды на «некризисное» разрешение торгового конфликта.

В целом, в течение предстоящего месяца мы не видим оснований для существенного ослабления рубля, однако сохранение настороженности в отношении рисковых активов и усиление волатильности в нефти по мере приближения заседания ОПЕК+ способны в отдельные периоды месяца сдвигать пару рубль-доллар к уровням 66,5-67,5. В основном же, по нашим оценкам, курс рубля к доллару будет формироваться в первый летний месяц в диапазоне 65-66.

Вести-экономика

Если говорить о паре рубль-евро, то здесь коридор движения, по нашему мнению, сформируется на уровне 72-73. Единая европейская валюта в настоящее время остается под давлением из-за ухудшения макроэкономических показателей, неопределенности с Brexit, а также угрозы расширения торговых противоречий с США. Другим фактором давления на евро в ближайшее время останется тема с «популистским» дефицитом бюджета Италии.