Курс рубля вступил на путь к 70-ти за доллар

Настроения на глобальных рынках пока явно играют не в пользу российской валюты. Аппетит инвесторов к рисковым активам отбивает также отсутствие просветов в торговой войне между США и Китаем. Если волна негатива продолжится, рубль может протестировать новые минимумы к доллару, допускают аналитики.

С 30 мая нефть потеряла в цене около 12 процентов, в то время как рубль за аналогичный период просел менее чем на 1 процент, указывают аналитики "Нордеа-банка" Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов. По их словам, ситуация напоминает декабрь прошлого года, когда рубль практически не реагировал на падение нефти с 85 до 60 долларов за баррель, но затем за две недели ослаб на 5 процентов (с 66,3 до 70 рублей в паре с долларом).

Мировая экономика демонстрирует явное замедление, при этом крупнейшие производители нефти (в данном случае Россия и США) наращивают производство, усиливая борьбу за долю рынка, указывают аналитики FxPro. Если в ближайшие дни не будет разворота риторики чиновников России или ОПЕК , давление может распространиться не только на нефтяные котировки, но и на рубль, опасаются они.

При дальнейшем доминировании на глобальных рынках негативных настроений и ухудшении аппетита к рисковым активам на фоне эскалации торговой войны риски для рубля весьма высоки, считают Евдокимова и Жирнов.

Риски особенно актуальны на горизонте июня, пока США и Китай находятся в активной фазе обмена взаимными угрозами и не спешат вернуться за стол переговоров, добавляют они.

В этой неопределенной ситуации особое значение будут иметь макроэкономические отчеты за май, которые выходят на текущей неделе (в том числе статистика по рынку труда в США), указывают аналитики Sberbank CIB . По их мнению, на этой неделе стоит ждать укрепления доллара, поскольку неприятие рисков инвесторами будет только усиливаться — особенно если и статистика будет разочаровывающей.

В первые три месяца года курс российской валюты активно повышался, а с конца марта по май были преимущественно колебания в узком диапазоне 64-65,5 рубля за доллар, напоминают аналитики FxPro. Июнь же фактически начинается с тестирования верхней границы торгового диапазона, преодоление которого способно открыть путь к 70 рублям за доллар до конца года, полагают они.