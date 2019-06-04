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Цены на нефть снижаются 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,28%, составив $53,10 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,42% — до $61,02 за баррель.
RT на русском: последние новости
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