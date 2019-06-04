Цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,28%, составив $53,10 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,42% — до $61,02 за баррель.