Курс доллара: ЦБ понизил курс доллара и евро

Официальный курс доллара на 6 июня, согласно данным Банка России, снизился на 3,71 копейки, составив 65,1243 рубля (65,1614 рубля на 5 июня). Курс евро потерял 5,49 копейки, уменьшившись до 73,369 рубля (73,4239 рубля на 5 июня).

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 4,51 копейки и равняется 68,8344 рубля.