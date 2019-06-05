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Курс доллара: ЦБ понизил курс доллара и евро 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Официальный курс доллара на 6 июня, согласно данным Банка России, снизился на 3,71 копейки, составив 65,1243 рубля (65,1614 рубля на 5 июня). Курс евро потерял 5,49 копейки, уменьшившись до 73,369 рубля (73,4239 рубля на 5 июня).
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 4,51 копейки и равняется 68,8344 рубля.
Как ранее писал News.ru, Минфин России направит на покупку иностранной валюты 310,3 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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Рынки , Минфин , Центральный банк России
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