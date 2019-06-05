России предрекли полный провал: Почему финансисты не верят в рост ВВП

Аналитики американского издания Bloomberg Economics выразили сомнение, что российское правительство сможет добиться удвоения национального ВВП к 2024 году по поручению президента РФ Владимира Путина . Российские эксперты настаивают — шансы есть, но только при стабильном финансировании нацпроектов.

В 2016 году Владимир Путин поставил перед правительством РФ задачу обогнать по темпам роста ВВП ведущие экономики стран мира, отмечало принадлежащее Григорию Берёзкину издание РБК. Президент дал поручение кабинету министров во время послания Федеральному собранию.

«Разработать предметный план действий, рассчитанный до 2025 года, реализация которого позволит уже на рубеже 2019–2020 годов выйти на темпы экономического роста выше мировых, а значит, наращивать позиции России в глобальной экономике», — подчеркнул глава государства.

В 2018 году Путин пописал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в котором поставил задачу обеспечить место России в пятёрке ведущих экономик мира, сообщала «Российская газета».

Впрочем, зарубежные экономисты пришли к выводу, что надежды российского президента возможно не будут оправданы, поскольку экономика России в ближайшие годы не сможет выйти на показатели роста ВВП больше, чем 2% в год.

«План Путина удвоить рост [экономики] России, скорее всего, провалится», — предположили американские финансисты.

Аналитики подчёркивают, что для реализации поставленной задачи были сформулированы национальные проекты, на которые по предварительным оценкам необходимо потратить около 396 миллиардов долларов.

Российские специалисты полагают, что стабильное финансирование нацпроектов в связке с созданием стимулирующей деловой среды — ключ к успешному выполнению плана Путина, сообщает «Газета.ру». В этом случае ежегодный рост ВВП может иметь значения от 3%. Впрочем, есть определённые проблемы.

«Национальные проекты — это, конечно, хорошо, но это ограниченные средства, причем преимущественно бюджетные, которые зависят в том числе и от темпов роста. Если у нас будут темпы роста как сегодня, то ресурсов для реализации нацпроектов на следующий год у нас будет гораздо меньше запланированных», — подчеркнул советник Института современного развития Никита Масленников.

По словам эксперта, создание деловой среды в стране тормозится из-за скорости создания соответствующей законодательной базы.

«Пока экономика России показывает очевидное замедление. Уже в первом квартале текущего года рост ВВП резко замедлился — до 0,5% после 2,7% в четвертом квартале 2018 года», — констатирует экономист.

На необходимость «доводить госсредства до нацпроектов» указывает и главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович

«Мы надеемся, что концу 2019 году государственные средства все же начнут доводиться до непосредственных субъектных получателей, что позволит рассчитывать на ускорение экономики во второй половине 2020 года», — заявил эксперт.

По его мнению, рост ВВП при существующих условиях в 2019 году будет сдержанным — около 0,8 — 1,2%. Однако, показатели могут измениться в лучшую сторону (1,8 — 2,2%) в 2020 году, если будет восстановлен потребительский спрос и уровень госрасходов возрастёт.

В настоящее время Россия находится на шестом месте крупнейших экономик мира после Китая, США, Индии, Японии и ФРГ.