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Белорусы больше всех пострадали от грязной нефти, заявил Лукашенко 

Газета.Ru + ещё 13 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за загрязнения нефти в нефтепроводе «Дружба» больше всех пострадала белорусская сторона, передает «БелТА».
По его словам, ряд международных компаний предъявляют России ущерб на сумму до $800 млн, в то время как наибольшие потери якобы понесла Белоруссия.
"А нам говорят: ну, что там, белорусы, — они ничего не потеряли. Как так?! Поэтому надо следить и смотреть, почему они, например, платят $800 млн ущерба, а мы больше всех пострадали, но $20 млн", — сказал Лукашенко.
Данное заявление белорусский лидер сделал во время посещения посещения белорусского ОАО «Нафтан».
Ранее сообщалось, что Россия договорилась о компенсации ущерба за грязную нефть.
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