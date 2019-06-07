Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Июльские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 1,5%, составив $53,38 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе выросли на 1,49% — до $62,59 за баррель.