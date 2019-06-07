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12.05
Цены на нефть растут
RT на русском
55 минут назад
Фото:
Reuters
Комментарии
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Июльские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 1,5%, составив $53,38 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе выросли на 1,49% — до $62,59 за баррель.
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