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Курс доллара: Банк России понизил курс доллара и евро 

News.ru 3 часа назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Официальный курс доллара с 8 июня, согласно данным Банка России, уменьшился на 19,45 копейки, составив 65,0395 рубля (65,234 рубля на 7 июня). Курс евро потерял 1,03 копейки, уменьшившись до 73,2605 рубля (73,2708 рубля на 7 июня).
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 11,162 копейки и равняется 68,739 рубля.
Прогноз Министерства экономического развития РФ по курсу рубля на уровне 65,1 рубля за $1 по-прежнему актуален. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин в ходе Петербургского международного экономического форума, писал News.ru.
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Рынки , Максим Орешкин , Минэкономразвития , Центральный банк России
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