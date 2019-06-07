Курс доллара: Банк России понизил курс доллара и евро

Официальный курс доллара с 8 июня, согласно данным Банка России, уменьшился на 19,45 копейки, составив 65,0395 рубля (65,234 рубля на 7 июня). Курс евро потерял 1,03 копейки, уменьшившись до 73,2605 рубля (73,2708 рубля на 7 июня).

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 11,162 копейки и равняется 68,739 рубля.