Путин назвал «бесцеремонными» действия против Huawei

Президент России Владимир Путин назвал действия против китайской компании Huawei попыткой «бесцеремонно вытолкнуть ее с глобального рынка».

Путин заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что «ситуация вокруг компании Huawei, … которую пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка, … это уже называют даже в некоторых кругах первой технологической войной наступающей цифровой эпохи», передает ТАСС.

Напомним, 15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим ЧП для защиты американской информационно-коммуникационной инфраструктуры от иностранных угроз.

Минторг США внес Huawei в черный список. После этого американские IT-компании приостановили сотрудничество с китайской компанией.