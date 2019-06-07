Президент России Владимир Путин назвал действия против китайской компании Huawei попыткой «бесцеремонно вытолкнуть ее с глобального рынка».
Путин заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что «ситуация вокруг компании Huawei, … которую пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка, … это уже называют даже в некоторых кругах первой технологической войной наступающей цифровой эпохи», передает ТАСС.
Напомним, 15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим ЧП для защиты американской информационно-коммуникационной инфраструктуры от иностранных угроз.
Минторг США внес Huawei в черный список. После этого американские IT-компании приостановили сотрудничество с китайской компанией.
Тем временем российский сотовый оператор МТС и китайская компания Huawei подписали соглашение о развитии технологии 5G и пилотных запусках в России сетей пятого поколения в 2019–2020 годах.