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12.05
Министр нефти: Иран не планирует выходить из ОПЕК
Прайм
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ещё 3
1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Иран не планирует выходить из
ОПЕК
, заявил министр нефти страны Бижан Зангане.
"Иран не планирует выходить из ОПЕК",
— сказал министр в интервью новостному агентству парламента Ирана ICANA.
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