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Белоруссия планирует в июне ежесуточно прокачивать на Запад 65 тыс. т нефти 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 9 июн — ПРАЙМ. Ежесуточная прокачка российской нефти в западном направлении через Белоруссию в июне по магистральному трубопроводу «Дружба» планируется в объеме 65 тысяч тонн, сообщила в воскресенье пресс-служба белорусского госконцерна «Белнефтехим».
"После проверки качества нефти принято решение о возобновлении транзитной транспортировки нефти в направлении НПЗ Польши и Германии с 9 июня 2019 года. Согласно плану-графику движения нефти, в июне в западном направлении планируется ежесуточная прокачка в объеме 65 тысяч тонн", — говорится в сообщении на сайте концерна.
В нем также отмечается, что проведенная работа позволила 8 июня в 21.00 (совпадает с мск) получить чистую нефть на приграничной польской перекачивающей станции «Адамово».
Ранее в воскресенье советник президента "Транснефти" Игорь Демин сообщил, что кондиционная нефть из России по трубопроводу «Дружба» начала поступать в Польшу транзитом через Белоруссию.
В апреле в трубопроводную систему " Дружба ", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24 —25 апреля. В течение мая прокачка «чистой» нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Для очистки участка до Польши Белоруссия с 24 мая начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток " Дружбы " обратно в РФ.
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Комментарии
Рынки , Компании , Экономика , Игорь Демин , Транснефть
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