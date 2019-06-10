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Новак не исключил падения цен на нефть до $30 за баррель из-за перепроизводства 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр энергетики РФ Александр Новак не исключил, что цены на нефть могут упасть до $30 за баррель из-за перепроизводства. Об этом министр сообщил журналистам по итогам заседания российско-саудовской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме, заявил, что цены на нефть могут упасть до $30 за баррель, если страны ОПЕК+ не договорятся о продлении сделки по ограничению добычи.
"Такой сценарий не исключен. Многое зависит от ситуации на рынке во втором полугодии, от баланса спроса и предложения, от того, как будут развиваться события — с неопределенностями, торговым войнами, санкционное давление", — сказал Новак.
"Сегодня есть большие риски перепроизводства, на надо поглубже все проанализировать", — добавил министр.
Соглашение о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки завершается 30 июня. С апреля страны ОПЕК+ обсуждают политику по добыче нефти на второе полугодие. Но из-за неопределенностей и геополитических факторов договориться пока не удалось. Встреча, на которой планировалось принять решение, должна была состояться в конце июня, но была перенесена на июль.
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Комментарии
Рынки , Экономика , Антон Силуанов , Александр Новак , Госдума
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