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В России до осени подорожают овощи 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Константин Завражин/ РГ
В первую половину лета будет расти в цене картофель, как и другие овощи открытого грунта — морковь, капуста, лук. Традиционно пик цен придется на конец июня — начало июля. "Оптовые цены на картофель в этом году уже превысили на рубль прошлогодние", — говорит исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. Будет влиять на цены и импорт.
"В этом году много раннего картофеля из Египта уходит в Европу, где в 2018 году была засуха и не хватает своих ресурсов.
"На снижение импорта внутренние цены начинают подрастать", — говорит Красильников.
Отечественные овощи нового урожая поступят на рынок только в августе. Тогда их цены пойдут вниз. Хотя в этом году снижение цен может произойти раньше, если из Поволжья, южных регионов раньше придет картофель, говорит Красильников. Весна там была ранняя. По другим овощам ситуация схожая. Запасы лука, капусты, моркови заканчиваются.
Сейчас цены на капусту урожая прошлого года в опте даже на три-четыре рубля выше, чем на раннюю капусту. Влияет относительный дефицит овощей на фоне роста спроса в Европе.
Что касается ягод, то на рынке уже много клубники, черешни. По сравнению с прошлым годом она в некоторых случаях стоит дешевле на 30 процентов. Снижению цен поможет выход на рынок грунтовой ягоды. В начале лета в сетевых магазинах ягоду можно найти со скидкой уже по 450-500 рублей за килограмм. На рынках — раза в два дешевле. Цены на черешню в этом году уже примерно на 10 процентов ниже, чем в прошлом году. Стоит ягода 500-600 рублей за килограмм. В июне цены будут снижаться. На рынок выходят малина, ежевика. Самые привлекательные цены на абрикосы установятся в конце июня — в июле, тогда же на сливы, пояснили аналитики компании "АГРО24". Персики и нектарины больше всего подешевеют к августу.
Сбавит цену зелень, особенно на фоне весенних пиков. Стоимость зеленого лука и укропа, щавеля, листьев сельдерея с начала года к маю выросла в среднем на 15 процентов.
Цены на мясо — свинину, говядину, курятину — летом будут стабильными. Свинина в случае благоприятной ситуации с африканской чумой свиней может даже дешеветь.
"По предварительным оценкам, объем производства свинины вырастет на пять процентов. И никто не ограничивает импорт мяса, в частности, из Бразилии", — говорит глава исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
Оптовые цены на свинину находятся на прошлогоднем уровне, а по сравнению с 2014 годом снизились на 10 процентов, отмечает он.
Как всегда летом будет дешеветь молоко, обещают в Национальном союзе производителей молока. Правда, темпы снижения значительно отстают от традиционных. Запасы на предприятиях снизились после пиковых значений в 2018 году, отмечает аналитик союза Алексей Воронин. Отсутствие избытков стимулирует дополнительный спрос на "свое" молоко летом. Сокращается импорт. По итогам прошлого года он оказался минимальным за последние 15 лет.
"Вместе с тем слабый внутренний спрос и продолжающийся рост товарного производства в сырьевом секторе сдерживают темпы роста цен и будут оказывать влияние на рынок в летний период", — отмечает Алексей Воронин.
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Комментарии53
Рынки , Алексей Воронин , Алексей Красильников , Сергей Юшин
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