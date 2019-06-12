Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.45
$
64.75
73.00
73.27
Прогноз
17.06 – 24.06
$
64.50
73.27
Индексы и котировки Brent
60.65
–0.10 Золото
1336.72
–0.06 РТС
1343.33
+0.38
Динамика валют
EUR / USD
12.06
1.1330
+0.0137
27.05
1.1193
06.06
27.05
15.05

Назван ключевой фактор для самочувствия рубля 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: ТАСС
Курс рубля накануне сумел укрепиться к доллару и евро, следуя за общей тенденцией развивающихся рынков. Его динамика в ближайшей перспективе и примерно на следующие два месяца в целом будет зависеть от интереса инвесторов к рисковым активам.
Укрепление рубля к доллару и евро во вторник вместе с курсами валют развивающихся стран произошло в том числе и благодаря тому, что власти Китая снизили справочный обменный курс китайского юаня, отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург". Российская валюта дорожала и при поддержке растущей нефти, уточняют они.
Но в целом торги в российской валюте продолжают демонстрировать слабоактивный характер, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Так, последние полтора месяца она большую часть времени проводит в диапазоне 64,4-65,5 рубля за доллар. Явных драйверов для роста волатильности в рубле, по мнению аналитика, сейчас нет.
Ключевым фактором для краткосрочного самочувствия рубля остается общее восприятие инвесторами рисков развивающихся рынков, считает Поддубский. Сильные же внутренние драйверы для рубля, по его мнению, на текущий момент отсутствуют.
С фундаментальной точки зрения коррекция нефтяных котировок в конце мая — начале июня привела к тому, что курс рубля на текущий момент близок к равновесному, подчеркивает Поддубский. По его словам, все это делает рубль еще более зависимым от внешнего фона. В базовом сценарии аналитик ориентируется на консолидацию курса вблизи 64,5-65 рублей за доллар.
Факторы давления на рубль — это существенный объем покупок валюты Банком России для Минфина (около 19,1 миллиарда рублей в день) и сезонное ухудшение сальдо текущего счета платежного баланса — пока что не оказывают выраженного влияния, указывают аналитики банка "Санкт-Петербург". По их мнению, российская валюта пока что будет оставаться в коридоре 64,5-65,5 рубля за доллар, но на фоне эскалации торговых войн и ухудшения внешних условий можно ожидать, что рубль будет торговаться выше этого диапазона в следующие пару месяцев.
Российская Газета: последние новости
Рубль ждут ключевые даты: одна из них приходится на День России Путин заявил о технологической войне Орешкин: Россия и Беларусь обсуждают вопрос введения единой валюты
Комментарии5
Рынки , Михаил Поддубский , Банк "Санкт-Петербург" , Промсвязьбанк , Минфин , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слова Зеленского о тарифах посчитали шуткой69
В Киеве нашли новый способ закупки газа у России1
«Холить и лелеять»: Силуанов поддержал бизнесменов30
Россияне стали набирать микрокредиты меньшими суммами
Дача, машина, курорт: куда исчезает средний класс99
Видео
01:06
Щедрая душа: мигранты получат российскую пенсию
Личный счет Экономика
02:31
Россию выгоняют из Китая
Экономика
04:05
Без компромиссов: «Северный поток» потопит Украину
Компании Статьи
14:14
Греф назвал способ сделать россиян богаче
Личный счет
03:51
Белоруссия вернула России грязную нефть
Рынки Экономика
00:43
Сочи стал городом с наибольшей зарплатой за лето
Личный счет
03:50
Новый план: Москву и Минск свяжет общая валюта
Рынки
03:31
В Грузии похвастались выгодой от российского угля
Компании
00:34
Как Украина обманывала Россию
Экономика Статьи
12:54
«Северный поток-2» оказался на грани срыва
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение