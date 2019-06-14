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Индия собралась повысить пошлины на товары из США 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: EPA
Индия планирует существенно увеличить пошлины на импорт из США 29 товаров, сообщил телеканал NDTV.
Согласно озвученной информации, пошлины на нут вырастут до 60%, на чечевицу — до 30%, артемию (мелкая креветка, которая идет на корм для аквакультур) — до 15%, передает ТАСС.
Также планируется увеличить пошлины на некоторые виды миндаля, грецкие орехи, яблоки и груши, борную кислоту, плоский прокат из нержавеющей стали, детали труб и некоторые другие металлоизделия.
Летом 2018 года стало известно, что Нью-Дели собирается повысить импортные пошлины на товары из США из-за введенных Вашингтоном ввозных пошлин на сталь и алюминий.
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Рынки , Экономика , ИТАР-ТАСС
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