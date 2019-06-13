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Рубль растёт к евро 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
На открытии торгов в четверг, 13 июня, рубль снижается к доллару и растёт к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 14 копеек — до 64,70 рубля.
Курс евро упал на 7 копеек и составил 73,07 рубля.
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