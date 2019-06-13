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The Wall Street Journal (США): цены на нефть совершают скачок после нападений на танкеры 

ИноСМИ 4 часа назад
Фото: АР / ТАСС
Нефть марки Брент, являющаяся мировым эталоном, подросла на три процента и составила по цене на лондонской фьючерсной площадке межконтинентальной сети бирж ICE 61,76 доллара за баррель.
В ВМС США заявили, что они оказывают помощь двум танкерам в Оманском заливе после появления информации о нападении. Нападение произошло на фоне роста напряженности между США и Ираном, которая отмечается в последние месяцы.
Иранские СМИ со ссылкой на неназванные зарубежные источники сообщили, что два больших танкера были атакованы в Оманском заливе и обратились за помощью.
«На нефтяном рынке были убеждены, что геополитическая напряженность между странами Ближнего Востока пошла на убыль, но она вновь дала о себе знать здесь, что привело к увеличению надбавки за риск и вызвало опасения по поводу сбоев в поставках», — сказал руководитель отдела исследований фирмы «Сакден Файненшл Рисерч» (Sucden Financial Research) Джорди Уилкс (Geordie Wilkes).
В мае нападению подверглись четыре судна и нефтяные объекты Саудовской Аравии в регионе. Цены на нефть поднялись после нападений на саудовский трубопровод «Восток-Запад» и на танкеры возле Ормузского пролива, через который проходит треть мирового объема поставок нефти и сжиженного природного газа. Рядом с проливом находится Оманский залив.
Официальный представитель США заявил, что за майскими нападениями на танкеры стоит Иран, и сразу после этого Вашингтон нарастил свое военное присутствие в регионе, перебросив туда авианосец.
«Возникла ситуация, в которой Вашингтон и Эр-Рияд сильно сблизились, они не очень довольны тем, в каком направлении движется Иран, — сказал старший аналитик венской консалтинговой фирмы «Джей-Би-Си Энерджи" (JBC Energy) Юджин Линделл (Eugene Lindell). — Если прямая связь с Ираном будет доказана, Соединенные Штаты отреагируют. Это очень политизированная ситуация, и она может быстро выйти из-под контроля».
До скачка цен в четверг был наплыв предложений на продажу, что связано со снижением прогнозов по росту спроса на нефть от Управления энергетической информации, а также пессимистическими данными по ценам, которые поступали из Управления энергетической информации и Американского нефтяного института.
Просевший спрос и перенасыщение рынка в США в последние месяцы в немалой степени влияют на нефтяные цены. «В настоящее время рынком движет спрос, а ОПЕК мало что может сделать со спросом», — сказал Мартийн Ратс (Martijn Rats), возглавляющий отдел исследований европейских нефтяных и газовых акций в «Морган Стэнли».
Несмотря на новые нападения в четверг, «тенденция к понижению на нефтяном рынке сохраняется, и основополагающие факторы по-прежнему присутствуют», заявил Линделл.
В условиях роста напряженности между ближневосточными нефтяными гигантами все внимание будет приковано к саммиту ОПЕК и союзников картеля, который состоится в июне. На рынке ожидают, что эта организация продлит сокращение квот на добычу.
В четверг должен выйти ежемесячный отчет ОПЕК.
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Рынки , ОПЕК , Wall Street Journal
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