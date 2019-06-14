ЦБ изменил ключевую ставку: чего ждать россиянам

Центробанк заявил о снижении ключевой ставки впервые с марта 2018 года, сообщает ТАСС. На данный момент важнейший экономический показатель составляет 7,5%. Регулятор пояснил, что после этого следует ожидать жителям страны.

Ключевая ставка по решению Банка России была снижена на 0,25%. Свою позицию ЦБ пояснил замедлением годовой инфляции, несмотря на то, что российская экономика пока не оправдывает ожиданий.

«Рост экономики в первом полугодии 2019 года складывается ниже ожиданий Банка России. По сравнению с мартом краткосрочные проинфляционные риски снизились», — говорится в сообщении ЦБ.

При этом представители регулятора не исключают, что на одном из ближайших заседаний совета директоров будет принято решение о дальнейшем снижении ставки.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при принятии решения в ЦБ будут ориентироваться на динамику инфляции, развитие отечественной экономики и риски, основанные на реакции финансовых рынков.

При этом эксперты подчёркивают, что планомерное снижение ставки напрямую отразится на предложениях банков по выдаче кредитов.

«Принятое Банком России решение о снижении ключевой ставки и произошедшее с начала текущего года снижение доходностей ОФЗ создают условия для снижения депозитно-кредитных ставок в будущем», — отметили представители Центробанка.

Следующее заседание совета директоров ЦБ запланировано на 26 июля.