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Биткоин установил годовой рекорд 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Jaap Arriens / ZUMA / Globallookpress.com
Среднерыночная цена биткоина впервые с мая 2018 года составила 9322 доллара, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Пика цена достигла в воскресенье, 16 июня, тогда актив подорожал за несколько часов на пять процентов, после чего стоимость стала опускаться. Сейчас криптовалюта торгуется на уровне 9184 долларов.
По оценке экспертов, в скором будущем курс может подняться до отметки в 10 тысяч долларов. Отмечается, что ситуация на рынке стала благоприятней. На прошлой неделе аналитик Fundstrat Роберт Слюймер смог предугадать скорый рост цены биткоина, тогда криптовалюта стоила 8271 доллар.
За последние четыре месяца биткион подорожал на 162 процента, в начале февраля актив стоил 3500 долларов. Общая стоимость рынка цифровых денег за это время поднялась на 151 процент — с 113 до 284 миллиардов долларов.
В начале июня курс биткоина опустился ниже отметки в 7,5 тысячи долларов.
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