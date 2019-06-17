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Президент сам по себе. Главы 600 компаний подвергли критике политику Трампа 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Reuters
Руководители более 600 компаний США направили письмо на имя главы Белого дома, убеждая Трампа отменить пошлины в отношении продукции из Китая и положить конец продолжающейся торговой войне.
"Эскалация торговой войны не в интересах нашей страны, и обе стороны проиграют в ней", — говорится в послании "столпов" американского бизнес-сообщества. — Тарифы — это налоги, уплачиваемые непосредственно американскими компаниями, а не Китаем. Повышение тарифов и неопределенность вокруг этих торговых переговоров привели к потрясениям на рынках, угрожая нашему историческому экономическому росту".
В письме указывается, что новые пошлины добавят более двух тысяч долларов в год на расходы для средней американской семьи из четырех человек. Так, цены на обувь вырастут для потребителей на 8 процентов, а на игрушки — на 16 процентов.
Сам Трамп, который угрожает ввести 25-процентные пошлины на товары из Китая, если Вашингтону и Пекину не удастся достичь выгодной прежде всего американцам сделки, по имеющейся информации, не только не прислушался к советам "акул бизнеса", но попросту проигнорировал письмо. Как отмечает CNN, Трамп "проигнорировал корпоративную Америку", заставляя бизнесменов наблюдать со стороны, как он вступает в торговые споры с Китаем и традиционными союзниками США, такими как Мексика, Япония и Евросоюз. Миллиардер, который пробивал путь на Олимп за счет собственных усилий и привыкший действовать в одиночку, пригрозил выйти из Торговой палаты США, членом которой он является, и заявил, что он "будет сам по себе".
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Рынки , Компании , Экономика , ЕС , CNN
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