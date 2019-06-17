Президент сам по себе. Главы 600 компаний подвергли критике политику Трампа

Руководители более 600 компаний США направили письмо на имя главы Белого дома, убеждая Трампа отменить пошлины в отношении продукции из Китая и положить конец продолжающейся торговой войне.

"Эскалация торговой войны не в интересах нашей страны, и обе стороны проиграют в ней", — говорится в послании "столпов" американского бизнес-сообщества. — Тарифы — это налоги, уплачиваемые непосредственно американскими компаниями, а не Китаем. Повышение тарифов и неопределенность вокруг этих торговых переговоров привели к потрясениям на рынках, угрожая нашему историческому экономическому росту".

В письме указывается, что новые пошлины добавят более двух тысяч долларов в год на расходы для средней американской семьи из четырех человек. Так, цены на обувь вырастут для потребителей на 8 процентов, а на игрушки — на 16 процентов.