Игры с денежной массой: стоит ли России ждать дефолта?

Денежная статистика показывает, что российская экономика подошла к той черте, на которой она находилась в предкризисном июне 2008 года, уверен руководитель группы макроэкономических исследований "КамАЗ" Сергей Блинов.

По его мнению, «практикуемый Центральным банком в последние полтора года денежный зажим печально сказывается на реальном секторе».

«Невзирая на высокие цены на нефть и рекордные внешнеторговые и бюджетные профициты, падают не только реальные доходы населения. С весны 2018 года начали падать перевозки цемента, с августа 2018 года — продажи грузовых автомобилей. В декабре 2018 года упали перевозки грузов по железным дорогам, а в феврале 2019 года, впервые с 2017 года, сократились продажи легковых автомобилей. И без того вялый — стагнационный — рост экономики практически остановился», — цитирует сегодня эксперта «Вести. Экономика».

Сергей Блинов проанализировал для издания падение денежной базы (наличные в обращении плюс счета финансовых организаций в ЦБ), которая на 1 июня составила 15,6 трлн рублей.

«То, что денежная база оказалась ниже среднегодовых значений — это уже само по себе признак приближения кризиса (так было в кризисы 2008-09 и 2014-15 гг.). Гораздо хуже, что она к тому же оказалась ниже своих прошлогодних значений. На 1 июня денежная база на 3,4% меньше, чем год назад. Столь резкого падения не было с 2009 года», — уверен эксперт.

При этом, по мнению руководителя группы макроэкономических исследований "КамАЗ", реальная денежная база сжимается еще сильнее, «ведь помимо Центробанка в ее усыхание вносит свою лепту еще и инфляция».

«В постоянных ценах 2016 года реальная денежная база составила в июне всего лишь 13,97 трлн руб. и практически вернулась к уровню января 2014 года (13,65 трлн руб.), то есть, к уровню более чем пятилетней давности. Причем сжатие реальной денежной базы ускоряется. 1 июня 2019 года она была уже на 8,2% меньше, чем 1 июня 2018 года», — отмечает Блинов.

При этом эксперт напомнил, что с 1999 года до 2007 года денежная база в России выросла в 6,5 раз, однако уже в течение более десяти лет «практически не растет».

«Темпы падения реальной денежной базы сейчас сопоставимы с падением, наблюдавшимся в июне 2008 года, ровно 11 лет назад. В 2008 г. первыми на резкий денежный зажим среагировали фондовые индексы, они посыпались сразу после майского пика, уже в июне. Аналогичной была реакция индекса РТС на сжатие денежной базы и в 2011 году. Если ЦБ сейчас продолжит сжатие денежной, то биржевые рекорды июня 2019 года останутся рекордами надолго, как надолго ими остались пики 2008 и 2011 гг», — уверен он.

Эксперт высказал мнение, «возможны два основных сценария подхода к обвалу».

«Сценарий первый, быстрый: Центробанк будет сжимать денежную базу так же быстро, как он это делал в 2008 году. В этом случае бабахнет примерно в сентябре 2019 года.

Сценарий второй — медленный: Банк России будет, как он это делает с 2011 года, то поджимать денежную базу, то слегка отпускать ее. В этом случае стагнация может продолжаться еще несколько лет (аналогично 2012-2014 гг.), и только потом произойдет обвал, наподобие "черного понедельника" 15 декабря 2014 годна», — считает Сергей Блинов.

Он также подчеркнул, что «остается пусть и слабая, но все-таки надежда на то, что ЦБ прекратит денежный зажим».

Центробанк объявил о снижении инфляции

Инфляция в России в мае 2019 года замедлилась по сравнению с апрелем, говорится в сегодняшнем информационно-аналитическом комментарии на сайте Центробанка России. "В мае 2019 года годовая инфляция вновь снизилась на 0,1 п.п. и составила 5,1%", — отмечает Банк России.

По данным ЦБ, замедление инфляции произошло за счет снижения темпов роста цен на непродовольственные товары, обусловленного в первую очередь статистическим эффектом высокой базы на рынке моторного топлива.

При этом месячный прирост потребительских цен с исключением сезонности в мае ускорился на 0,1 п.п., до 0,4%, за счет повышения темпов удорожания продуктов питания. Темпы роста цен на услуги снизились, непродовольственных товаров — остались на минимальном с августа прошлого года уровне, пояснил регулятор.

По прогнозу Банка России , годовая инфляция по итогам 2019 года составит 4,2-4,7%. В дальнейшем она будет находиться вблизи 4%.

В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее отметил, что даже обновлённый прогноз Центробанка по инфляции в России на 2019 год в 4,2-4,7% является завышенным. "У нас по инфляции, и мы это уже говорили, прогноз другой — мы видим инфляцию ниже 4% в этом году. Коллеги из ЦБ свой прогноз поправили, но, по нашему мнению, он все равно завышенный характер носит", — процитировало Орешкина 15 июня РИА «Новости»

Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2019 год составляет 4,3%. Однако министр ранее говорил о том, что инфляция в России в годовом выражении может опуститься ниже 5% к концу первого полугодия 2019 года, а по итогам года — оказаться ниже 4%.

ЦБ понизил ключевую ставку

Банк России впервые с весны 2018 года понизил 14 июля ключевую на 0,25 процентных пункта, до 7,5 процента годовых. Предыдущий цикл снижения показателя, идущий с 2015 года, прервался в прошлом году, когда ЦБ повысил ставку два раза (в сентябре и декабре), до 7,75 процента, сообщает «Российская газета»

Упреждающее повышение ставки среди прочих факторов сработало. Тенденция к устойчивому замедлению инфляции действительно сформировалась, сообщила на пресс-конференции 14 июня глава Банка России Эльвира Набиуллина

По ее данным, пик годовой инфляции в 5,3 процента был пройден в марте, к 10 июня показатель составил уже 5 процентов.

По словам Набиуллиной, такая динамика связана с исчерпанием эффекта от повышения НДС с 1 января, укреплением рубля с начала года и соглашением по розничным ценам на топливо между правительством и крупнейшими нефтяными компаниями. Тормозила инфляцию и сдержанная динамика внутреннего спроса, добавила глава ЦБ.

Последнее связано и с тем, что темпы роста экономики в первом полугодии оказались гораздо ниже ожидаемых. В связи с этим Банк России изменил прогноз по росту ВВП на 2019 год с 1,2-1,7 до 1-1,5 процента. Прогнозы по динамике потребительского и инвестиционного спроса ЦБ пока менять не стал, поскольку рассчитывает на более активные госрасходы во втором полугодии, связанные с национальными проектами.

Эльвира Набиуллина также заявила, что Банк России может понизить ключевую ставку еще один или два раза до конца года. По ее словам, снижение может произойти на одном из трех ближайших заседаний — 26 июля, 6 сентября или 25 октября.

На следующем заседании 26 июля Банк России возьмет паузу в снижении ключевой ставки, считает главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова , при этом она отметила, что на заседании 6 сентября ставка, скорее всего, будет снижена до 7,25 процента.

Решение ЦБ снизить ключевую ставку даст стимул банкам для удешевления кредитов, рассчитывает коммерческий директор Русфинанс-банка Наталья Руссова.