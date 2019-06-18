Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.10
$
64.27
71.90
71.89
Прогноз
24.06 – 01.07
$
64.20
72.50
Индексы и котировки Brent
62.34
+0.43 Золото
1346.35
+0.01 РТС
1359.23
+0.10
Динамика валют
EUR / USD
18.06
1.1194
+0.0022
02.06
1.1172
14.06
02.06
21.05

Bank of America предсказал обвал цен на нефть до $40 за баррель 

Forbes.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Рынок нефти может рухнуть в случае эскалации торговой войны между Китаем и США, пишут аналитики Bank of America Merill Lynch в еженедельном отчете о глобальной энергетике (есть у Forbes).
Если торговая напряженность между странами усилится, Китай откажется соблюдать санкции против Ирана и возобновит покупки иранской нефти, это может обрушиться стоимость барреля нефти марки WTI до $40. По данным на 18 июня, фьючерсы WTI торгуются по цене в $54 за баррель. То есть падение может составить почти 27%.
До американских санкций против Ирана объем нефтяных поставок из Исламской республики в Китай составлял около 600 000 баррелей в сутки. В КНР следовало около 30% совокупного иранского нефтяного экспорта. Осенью прошлого года крупнейшие нефтяные компании Китая China National Petroleum Corp. и China Petrochemical Corp. отказались от закупок нефти в Иране, согласившись соблюдать условия санкций США против Ирана. В начале ноября Вашингтон сделал исключения для восьми стран (в том числе для Китая), которые могли продолжать покупку иранской нефти. В мае стало известно, что Китай прекратил закупки нефти в Иране.
Помимо торговой войны на топливные рынки давит и общее замедление мировых экономик, считают в BofA. Спрос на нефть в мире снижается, в то время как добыча растет. Так, в 2019 году мировой спрос на нефть вырастет лишь на 900 000 баррелей в сутки, а в следующем году — на 1 млн баррелей, прогнозируют в банке. При этом добыча нефти в США за последние 12 месяцев выросла на 1,4 млн баррелей в сутки. «Так как спрос на нефть снижается, цены на нефть должны упасть», заключают авторы обзора Bank of America.
Международное энергетическое агентство (МЭА) 14 июня понизило прогноз роста спроса на нефть в 2019 году на фоне нестабильности в мировой торговле. По мнению специалистов агентства, торговые войны негативно влияют на перспективы роста.
Forbes.ru: последние новости
Семья Александра Ткачева собрала земли на $1 млрд «Относим это к эмоциональным проявлениям»: Кремль поспорил с Кудриным о бедности Росстат зафиксировал рост цен на бензин в мае на 17,5%
Комментарии
Рынки , Экономика , Международное энергетическое агентство , Bank of America , Forbes
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский рис заканчивается
«Недоумение и обида»: что будет с детским пособием
Опять убытки: Россия заплатит Польше за нефть34
Киев сделал Москве новое предложение по газу5
Беглов обсудил поддержку промышленности Петербурга
Видео
01:06
Щедрая душа: мигранты получат российскую пенсию
Личный счет Экономика
02:18
Мировые ЦБ бегут из госдолга США
Экономика
01:18
Дании пригрозили из-за «Северного потока-2»
Экономика
01:57
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки
02:56
Киев предупредил Европу о мрачном газовом сценарии
Экономика
03:17
Путин дал неожиданное разрешение дачникам
Недвижимость Личный счет
01:24
Путин одобрил новые изменения в пенсионной системе
Личный счет Экономика
03:31
Дачникам придумали новый штраф
Личный счет
03:44
В России взлетели цены на бензин
Экономика
00:34
Надо меньше пить: что придумали в России
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение