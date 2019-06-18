Bank of America предсказал обвал цен на нефть до $40 за баррель

Рынок нефти может рухнуть в случае эскалации торговой войны между Китаем и США, пишут аналитики Bank of America Merill Lynch в еженедельном отчете о глобальной энергетике (есть у Forbes).

Если торговая напряженность между странами усилится, Китай откажется соблюдать санкции против Ирана и возобновит покупки иранской нефти, это может обрушиться стоимость барреля нефти марки WTI до $40. По данным на 18 июня, фьючерсы WTI торгуются по цене в $54 за баррель. То есть падение может составить почти 27%.

До американских санкций против Ирана объем нефтяных поставок из Исламской республики в Китай составлял около 600 000 баррелей в сутки. В КНР следовало около 30% совокупного иранского нефтяного экспорта. Осенью прошлого года крупнейшие нефтяные компании Китая China National Petroleum Corp. и China Petrochemical Corp. отказались от закупок нефти в Иране, согласившись соблюдать условия санкций США против Ирана. В начале ноября Вашингтон сделал исключения для восьми стран (в том числе для Китая), которые могли продолжать покупку иранской нефти. В мае стало известно, что Китай прекратил закупки нефти в Иране.

Помимо торговой войны на топливные рынки давит и общее замедление мировых экономик, считают в BofA. Спрос на нефть в мире снижается, в то время как добыча растет. Так, в 2019 году мировой спрос на нефть вырастет лишь на 900 000 баррелей в сутки, а в следующем году — на 1 млн баррелей, прогнозируют в банке. При этом добыча нефти в США за последние 12 месяцев выросла на 1,4 млн баррелей в сутки. «Так как спрос на нефть снижается, цены на нефть должны упасть», заключают авторы обзора Bank of America.