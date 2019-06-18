Доллар преодолел психологическую отметку

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Курс доллара: Курс доллара на Мосбирже опустился до 64 рублей 

Москва24 1 час назад
Курс доллара к рублю на Московской бирже снизился на 0,51% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. По данным на 17:00, он составлял 63,99 рубля, свидетельствовали данные торговой площадки.
Спустя почти час курс доллара к рублю поднялся до отметки 64,05 рубля. В последний раз курс доллара находился на уровне ниже 64 рублей 24 апреля 2019 года.
Европейская валюта сейчас установилась на уровне 71,66 рубля, передает Мосбиржа.
В начале дня 14 июня рубль показал уверенный рост к американской и европейской валютам. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Эксперты заявили, что курс рубля может значительно снизиться к концу лета. Финансовые аналитики заявили, что август обычно является тяжелым месяцев для российской валюты.
Сейчас рубль поддерживают стабильные цены на нефть и высокий спрос на рублевые активы в отсутствие санкций. Однако во втором полугодии поддержка такого спроса может ослабнуть. По прогнозам, во втором полугодии доллар останется в коридоре 65-66 рублей с возможностью ослабления до 64-64,5 рубля в конце года.
Москва24: последние новости
Курс доллара на Мосбирже опустился до 64 рублей Россия планирует пятикратно увеличить производство сжиженного газа Рубль уверенно растет к доллару и евро
Комментарии20
Рынки , Видео , Московская биржа
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