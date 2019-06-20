Ссудный день: даже союзники США избавляются от долларовых активов

Доля доллара в общемировых валютных резервах упала до минимума с начала века. Американских гособлигаций на балансах центробанков мира — самое низкое количество в истории. В апреле среди рекордсменов по распродаже трежерис оказался ближайший союзник США — Великобритания. Почему мир охватила дедолларизация — в материале РИА Новости.

До минимума

По данным 2018 года, на доллар в валютных резервах разных стран приходится 61,7 процента. Это минимальное значение за последние 20 лет. Как отмечает Европейский центральный банк в июньском обзоре, доллар все еще остается мировой резервной валютой, но его лидерство значительно пошатнулось.

Со времен глобального финансового кризиса 2008 года, когда центробанки держали в резервах максимальные объемы американской валюты, доля доллара снизилась на семь процентных пунктов.

В 2018-м особенно активно продавали доллары и гособлигации США развивающиеся страны. Аргентина, Китай, Гонконг, Индия, Индонезия, Таиланд и Турция избавились от трежерис почти на 200 миллиардов долларов. Одним срочно понадобились наличные доллары, чтобы стабилизировать собственные валюты, другие отказываются от американских активов из-за конфликтов с Вашингтоном.

"Цель многих стран — уменьшить зависимость от доллара в ответ на американские угрозы санкций, — отмечает ведущая турецкая газета "Сабах". — В Турции портфель казначейских облигаций США сократился до рекордно низкого уровня. Распродали практически все".

А вот то, что из долларовых активов выходят развитые страны, включая традиционных союзников США, — принципиально новый тренд. Так, Великобритания в апреле сократила американских гособлигаций сразу на 16,3 миллиарда долларов.

Вообще тут лидирует Китай — крупнейший иностранный держатель американского долга (1,1 триллиона долларов). Из-за торговой войны Пекин в течение года избавился от трежерис на 60 миллиардов, в апреле распродал еще на 20 миллиардов, сократив запасы до двухлетнего минимума. Не слишком отстает и Япония, второй по значимости кредитор США: в апреле в Токио сбросили казначейских бумаг на 11,07 миллиарда.

Усиливаются опасения того, что Китай собирается выйти из числа главных кредиторов Америки. Аналитики уверяют: этот сценарий маловероятен. Неизбежное в таком случае резкое обесценивание бондов нанесет больше вреда китайцам, чем американцам, — и вообще всей мировой экономике.

Однако, указывает Bloomberg, Пекин в любой момент может сократить вложения в эти активы на несколько десятков миллиардов ради поддержания курса юаня.

"Если Китай и начнет распродажу казначейских облигаций США, то это в меньшей степени будет связано с новыми пошлинами и в значительно большей — с регулированием собственной валюты, — цитирует Bloomberg аналитика Columbia Threadneedle Investments Джина Таннуццо. — Когда отток капитала усилится, Пекину придется защищать юань и продавать трежерис".

Всеобщая дедолларизация

Одним из самых активных продавцов американских активов считается Россия. Еще в 2010 году вложения Банка России в гособлигации США превышали 176 миллиардов долларов. С 2014-го, по мере того как нарастало санкционное давление Вашингтона, Центробанк сокращал портфель трежерис, и к началу 2019-го этих бумаг осталось на балансе всего на 14 миллиардов долларов.

По данным Минфина США, в апреле Россия избавилась от американских гособлигаций еще на 1,6 миллиарда долларов. Сейчас у ЦБ трежерис на 12,13 миллиарда долларов — минимум с 2007 года. Почти все вырученные от продажи долларовых активов средства Банк России потратил на активы в евро и юанях.

"Доля евро в валютных резервах России выросла до 39 процентов, доллара сократилась до 27 процентов, а юаня подскочила до 17 процентов", — отмечается в недавнем отчете Европейского центрального банка.

Так же действуют и центробанки других стран. На последовательное уменьшение значения доллара наряду с ростом доли евро, иены и китайского юаня в резервах глобальных ЦБ указал недавно Международный валютный фонд

"Банки по всему миру продолжают диверсифицировать резервы и уводить их от доллара", — констатировал МВФ в обзоре мировых тенденций.

Золотой парашют

Избавляясь от долларов, государства запасаются золотом. По подсчетам Всемирного совета по золоту (WGC), объем драгоценного металла на балансе центральных банков за прошлый год вырос на 651 тонну — самый высокий показатель с 1971 года, когда США отказались от золотого стандарта. Почти половину этого золота купил Банк России.

"Россия быстро добивается результата в попытке диверсифицировать структуру золотовалютных запасов, сокращая долю американских активов", — отмечает Bloomberg.

Сейчас золотой запас российского Центробанка оценивается в 2112 тонн на сумму около 87 миллиардов долларов. Это рекорд за всю постсоветскую историю. За последние десять лет доля золота в валютных резервах страны выросла с 3,5 до 18,6 процента.

"Золото — самая твердая валюта в мире, подверженная лишь минимальной естественной инфляции, и хорошая страховка от колебаний доллара. Это высоколиквидный ресурс, а крупные золотые резервы укрепляют доверие инвесторов к рублю", — подчеркивает Neue Zürcher Zeitung.

Второй крупнейший покупатель драгметалла — Китай с золотым запасом 1853 тонны на 76 миллиардов долларов. В конце прошлого года Пекин после более чем двухлетнего перерыва резко увеличил закупки, что привело к подорожанию золота до полугодового максимума — 1300 долларов за унцию.

Аналитики объясняют: золото — это еще и страховка от дефолта США. Китай и Россия прекрасно понимают, что Штатам будет очень сложно рассчитаться по долговым обязательствам и в конечном итоге покупка трежерис бесполезна. Крах американского долгового рынка весьма вероятен, поэтому Москва и Пекин предпочитают вкладываться в золото.