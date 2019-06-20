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​Курс евро опустился ниже 71 рубля 

Банки.ру 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже в четверг второй раз обновил минимум 2019 года, опустившись ниже 71 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.
Курс евро расчетами «завтра», по данным на 18:38 мск, потерял 58 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 70,985 рубля. В последний раз курс евро находился ниже 71 рубля 6 апреля 2018 года.
Курс доллара на это же время понизился на 81 копейку, до 62,97 рубля, следует из данных на сайте биржи.
Ранее сегодня биржевой курс евро обновил минимум 2019 года, снизившись до 71,36 рубля
Банки.ру: последние новости
​Индексы РФ завершили торги разнонаправленно Биржевой курс доллара ушел ниже 63 рублей Доллар и евро демонстрируют разнонаправленную динамику к рублю в начале торгов
Рынки , Московская биржа
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