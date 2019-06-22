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Биткоин превысил психологическую отметку 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Kin Cheung / AP Photo
Курс криптовалюты биткоин в субботу, 21 июня, преодолел психологическую отметку в 10 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 06:44 мск за монету предлагали 10 тысяч 761 доллар.
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