Биткоин превысил психологическую отметку

Курс криптовалюты биткоин в субботу, 21 июня, преодолел психологическую отметку в 10 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 06:44 мск за монету предлагали 10 тысяч 761 доллар.