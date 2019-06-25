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Биржи АТР снижаются на торговых опасениях 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют негативную динамику во вторник на фоне неопределенности относительно перспектив переговоров лидеров США и Китая на саммите G20, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 1,82% — до 2953,38 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,04%, до 1543,94 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index сокращался на 1,31%, до 28140,48 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,5%, до 21179,57 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,14%, до 2123,86 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,17% — до 6654 пунктов.
Инвесторы воздерживаются от покупок акций на фоне неопределенности перед встречей лидеров Китая и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях G20 в Осаке 28-29 июня. Главной ее темой станет торговая война и пути урегулирования торговых противоречий, с которыми страны не могут справиться почти год. Заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь заявил в понедельник, что достижение торгового соглашения требует компромисса и уступок с обеих сторон.
"Затянувшаяся торговая война между двумя крупнейшими экономиками привела к замедлению роста мировой экономики, поскольку увеличение барьеров в торговле означает повышение цен", — прокомментировал агентству Франс Пресс старший рыночный аналитик OANDA Альфонсо Эспарса (Alfonso Esparza).
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Комментарии
Рынки , Цзиньпин Си , Дональд Трамп , France-Presse
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