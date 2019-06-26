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Курс евро: курс евро снижается на открытии торгов 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
На открытии торгов в среду, 26 июня, рубль снижается к доллару и растёт к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 2 коп. — до 62,86 руб.
Курс евро снизился на 1 коп. и составил 71,42 руб.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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