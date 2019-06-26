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Курс евро: курс евро снижается на открытии торгов
RT на русском
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ещё 2
1 час назад
Фото:
Reuters
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На открытии торгов в среду, 26 июня, рубль снижается к доллару и растёт к евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 2 коп. — до 62,86 руб.
Курс евро снизился на 1 коп. и составил 71,42 руб.
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