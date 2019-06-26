Акции «Магнита» растут на фоне смены гендиректора

По состоянию на 11:22 мск стоимость акции ритейлера выросла на 3,32% по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 3 812,5 руб. Капитализация составила 388,3 млрд руб.

Наумова занимала должность генерального директора «Магнита» с июня 2018 года.

«Магнит» — второй по объему выручки российский ритейлер. По состоянию на 31 марта 2019 года компания управляла 19223 магазинами, среди которых 13909 магазинов в формате «у дома», 467 супермаркетов «Магнит семейный» и 4847 в формате дрогери. Выручка ритейлера по итогам 2018 года составила 1,237 трлн рублей.