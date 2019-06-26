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Акции «Магнита» растут на фоне смены гендиректора 

Rambler News Service 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Акции ритейлера «Магнит» в ходе торгов Московской биржи растут на 3,3% на фоне смены гендиректора компании, свидетельствуют биржевые данные.
По состоянию на 11:22 мск стоимость акции ритейлера выросла на 3,32% по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 3 812,5 руб. Капитализация составила 388,3 млрд руб.
Ранее сегодня «Магнит» сообщил, что гендиректор Ольга Наумова покидает компанию. Отмечалось, что главой ритейлера станет президент «Магнита» Ян Дюннинг.
Наумова занимала должность генерального директора «Магнита» с июня 2018 года.
«Магнит» — второй по объему выручки российский ритейлер. По состоянию на 31 марта 2019 года компания управляла 19223 магазинами, среди которых 13909 магазинов в формате «у дома», 467 супермаркетов «Магнит семейный» и 4847 в формате дрогери. Выручка ритейлера по итогам 2018 года составила 1,237 трлн рублей.
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Рынки , Компании , Ян Дюннинг , Ольга Наумова , "Магнит" , Московская биржа
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