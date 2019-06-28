Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
01.07 – 08.07
$
63.60
71.50
Индексы и котировки Brent
66.66
+0.66 Золото
1407.43
+0.11 РТС
1384.52
+0.21
Динамика валют
EUR / USD
26.06
1.1360
+0.0083
13.06
1.1277
23.06
12.06

​Фондовые торги в России начались в «зеленой зоне» 

Банки.ру + ещё 10 2 часа назад
Фото: ТАСС
Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,01% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 779,93 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,02% — до отметки 1 388,36.
Мировые инвесторы ждут новостей с полей саммита G20, прежде всего итогов переговоров глава США и Китая по поводу торговых споров, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. Он делает осторожный прогноз, что стороны ограничатся позитивными заявлениями о намерении ускорить процесс на уровне экспертов. Такое решение будет встречено рынками ростом, говорит аналитик.
Однако, замечает он, для отечественного рынка важным станет информация со встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
«Любые заявления о сближении позиций сторон и намерении развивать сотрудничество хоть в каких-то областях будут встречены рынком позитивно. Однако рост может быть краткосрочным и эмоциональным: в условии нерешенности основной мировой проблемы, а именно отношений между США и Китаем, что-то покупать страшновато», — комментирует эксперт.
В целом же, заключает он, торги пройдут спокойно, но всплески волатильности будут при появлении новостей с G20.
Банки.ру: последние новости
Международные резервы России за неделю увеличились на 5,7 млрд долларов ЦБ: в случае нового кризиса в экономике скачок инфляции будет не столь сильным, как в 2014—2015 годах Россияне смогут поучаствовать в IPO такси-сервиса Gett
Комментарии
Рынки , Алексей Антонов , Дональд Трамп , Владимир Путин , Московская биржа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миллер рассказал о реализации «Северного потока-2»
Белоруссия пригрозила России судом
Быть или не быть контролю расходов россиян2
Китай назвал главную угрозу для мировой экономики2
Оценено влияние пенсионной реформы на экономику РФ2
Видео
03:54
«Россия объявила нам экономическую войну»
Экономика
01:24
Россия стала лидером по отказу от доллара
Экономика
04:10
Палки в колеса: «Северному потоку» сорвали сроки
Экономика Статьи
00:50
В России запретят грузинское вино
Экономика
00:56
Россиянам пересчитали пенсии
Личный счет
02:12
Конфликт с РФ обрушил курс грузинской валюты
Рынки Экономика
03:34
Грузия заплатит за снятие российских санкций
Экономика Статьи
03:08
Коров за ваших куриц: что Токио требует от Москвы
Экономика Статьи
02:12
Конфликт с Россией: в Грузии считают потери
Экономика
08:42
Коллапс системы: на Украине кончился газ
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение